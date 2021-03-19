Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'ya 1 milyon doz Sinovac aşısı ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz Meksika'ya ulaştı.
Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meksiko Uluslararası Havaalanında yeni COVID-19 aşısı sevkiyatını teslim aldıklarını vurgulayarak, "Planlandığı gibi Hong Kong'dan 1 milyon Sinovac aşısı geldi" dedi.
Meksika hükümeti, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon ve COVID-19 aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 51,5 milyon doz temini için anlaşma yapmıştı.
En çok ölüm olan 3'ncü ülke
195 bin 908 can kaybıyla COVID-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'ncü ülke durumunda bulunan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 175 bin 462 ile 13'üncü sırada yer alıyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Meksika
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