Myanmar ordusunun yayın organı MRTV'de yer alan haberde, bugünkü duruşmada Suu Çii'nin 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul etmekle suçlandığı belirtildi.

Duruşmaya tanık olarak katılan inşaat firması yöneticisi Maung Weik, projelerinin sorunsuz ilerlemesi için Suu Çii'nin kendisinden para istediğini ifade etti.

Suu Çii'nin savunma yapmak için avukatlarıyla görüşmesine izin verilmedi.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

Myanmar ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suu Çii'nin iktidardayken rüşvet olarak yaklaşık 600 bin dolar ve altın kabul ettiğini öne sürmüştü.