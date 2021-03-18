ABD'de Kamala Harris'in konutu civarında hareketli dakikalar yaşandı.

Polis tarafından aranan bir kişi, Harris'in Washington'daki evinin yakınında gizli servis personeli tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri konuta yakın bir noktada bu kişinin aracında da arama yaptı...

Aramada bir tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Şüphelinin 31 yaşında olduğu ve Teksas polisinin verdiği istihbarat sonucu yakalandığı belirtildi.

Başkan Yardımcısı Harris ve eşinin konutta tadilat olduğu için orada bulunmadığı öğrenildi.