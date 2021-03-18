Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 05:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamala Harris'in evinin yakınında bir şüpheli tutuklandı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin yakınında bulunan bir şüpheli tutuklandı. Şahsın aracında yapılan arabada tüfek ve mühimmat bulunduğu açıklandı.
ABD'de Kamala Harris'in konutu civarında hareketli dakikalar yaşandı.
Polis tarafından aranan bir kişi, Harris'in Washington'daki evinin yakınında gizli servis personeli tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri konuta yakın bir noktada bu kişinin aracında da arama yaptı...
Aramada bir tüfek ve mühimmat ele geçirildi.
Şüphelinin 31 yaşında olduğu ve Teksas polisinin verdiği istihbarat sonucu yakalandığı belirtildi.
Başkan Yardımcısı Harris ve eşinin konutta tadilat olduğu için orada bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: ABD Kamala Harris
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