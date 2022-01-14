Güney Kore'nin Genelkurmay Başkanları, Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir füze fırlattığını söyledi.

Japonya'nın sahil güvenlik birimi de Kuzey'in balistik füze olabilecek bir şey ateşlediğini söyledi.

Devlet medyasının cuma günü erken saatlerde dışişleri bakanlığına atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Kuzey Kore füze testlerini meşru kendini savunma hakkı olarak savundu ve ABD'nin kasıtlı olarak yeni yaptırımlar uygulayarak krizi tırmandırdığını söyledi.

Kuzey Kore'nin son zamanlarda "yeni tip bir silah" geliştirmesi, modernize etme çabalarının sadece bir parçasıydı.

Dışişleri bakanlığı KCNA devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, denelemerin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını veya komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermediğini söyledi.