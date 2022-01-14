Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 07:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hırsızlar saniyeler içinde kilolarca altın çaldı
Kuveyt’te 3 hırsız saniyeler içinde bir kuyumcudan kilolarca altın çaldı.
Kuveyt’in El Cehre kentinde 3 hırsız sisli havayı fırsat bilerek, bir kuyumcuda saniyeler içinde kilolarca altın çaldı.
Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, hırsızların cam raflarını kırdığı ve hızlı şekilde raflardaki altınları çaldığı görüldü.
El Cehre polisi tarafından 24 saat geçmeden yakalanan hırsızlar suçlarını itiraf ederken, tahmini 5 kilogram altın çaldıkları belirtildi.
Sıradaki Haber
DSÖ'den COVID-19 tedavisinde 2 ilaç için tavsiye kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz