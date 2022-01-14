Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, Omicron varyantının etkisiyle yükseliş trendini koruyan ülke geneli COVID-19 vaka sayısındaki artışa karşı aşı takviminde değişiklik yapılacağını belirtti.

Son 24 saatte ülke genelinde 18 binden fazla vaka görülmesi üzerine basın toplantısı düzenleyen Bakan Goto, 18-64 yaş grubu kişiler için ikinci doz aşı ile takviye dozu arasındaki sürenin 7 aya, 64 yaş üstü için 6 aya indirileceğini söyledi.

Japonya'da en yüksek COVID-19 vaka sayısı Tokyo Olimpiyatlarının düzenlendiği Ağustos 2021'de 26 bin seviyelerinde kayıtlara geçmişti.

Tokyo'da vaka sayısı artabilir

Başkent Tokyo'da da son 4 aydır ilk kez günlük vaka sayısı 3 bini geçti. Kent genelinde son bir günde 3 bin 124 vaka tespit edildi. Tokyo'da son bir haftada toplam vaka sayısının 10 bini aşacağı belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Omagari Norio, "Salgının hızlı yayılımı, virüs kapan ya da yakın temaslı olan tüm Tokyolular için tehlike." dedi. Omagari, gerekli önlemler alınmadığı takdirde sosyal faaliyetlerin askıya alınabileceğini söyledi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da daha sıkı önlemler uygulanabilmesi için yetki almak üzere merkezi hükümeti ziyaret edeceğini belirtti.

"Hastane yatak kapasitelerinin yüzde 20 seviyesinde doluluğa ulaşması halinde daha yoğun tedbirler uygulanmasını istiyoruz." diyen Koike, kapasitenin yüzde 50'ye ulaşması halinde ise olağanüstü halin yürürlüğe girmesini talep edeceklerini bildirdi.

Japonya'da COVID-19 vaka sayısı 18 bin 673 artışla 1 milyon 812 bin 132'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 428'e yükseldi. Ülke genelinde 125 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.