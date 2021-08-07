Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Kore'de sel: Binlerce kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: KRT via APTV]
Kuzey Kore’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evleri yıkılan binlerce kişi tahliye edildi. Sağanak yağışlar yüzlerce hektarlık tarım arazilerini sular altında bıraktı ve birçok köprüyü yıktı.
Kuzey Kore devlet televizyonunun haberinde, Kuzey Kore'nin kuzeydoğu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların bin 170 evi yıktığı, sular altında bıraktığı ve evlerde yaşayan 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilmek zorunda kaldığı açıklandı.
Güney Hamyong eyaletinde etkili olan sağanak yağışların yüzlerce hektarlık tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok köprüyü yıktığı ifade edildi.
Henüz herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölge birkaç gün boyunca şiddetli yağış almaya devam edecek.
Etiketler: Kuzey Kore Sel
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