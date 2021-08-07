Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de COVID-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı 11 bin 21 seviyesine yükselerek son 4 ayın zirvesini gördü. Koronavirüse bağlı can kaybının ise 162 olduğu belirtildi.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1 milyon 650 bine yükseldiğini, toplam ölü sayısının ise 28 bin 835 kişi olduğunu duyurdu.

"Delta varyantının etkisini hissediyoruz"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Maria Rosario Vergeire, kamuya yaptığı bilgilendirmede COVID-19'un delta varyantının etkisine dikkat çekerek, "Delta varyantının ülkemizdeki etkisini hissediyoruz. Bizim tahminlerimize göre bu vakalar yükselmeye devam edecek" dedi.

Pandemiyle mücadele kapsamında Beşkent Manila'da geçen perşembe gününden itibaren sıkı kısıtlama önlemleri devreye girmişti.