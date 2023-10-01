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Dünya
AA 01.10.2023 16:31

Kuzey Kore: Rusya ile ilişkimiz askeri tehditlere karşı güçlü bir kale işlevi görüyor

Kuzey Kore, Rusya ile ilişkilerinin barışı korumak ve "emperyalistlerin" askeri tehditlerini caydırmak için "güçlü bir kale" görevi gördüğünü bildirdi.

Kuzey Kore: Rusya ile ilişkimiz askeri tehditlere karşı güçlü bir kale işlevi görüyor
[Fotograf: AFP]

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon-il, Kuzey Kore-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Im, ABD'nin Pyongyang ile Moskova arasındaki ilişkiye karşı "haksız ve düşmanca" tavır gösterdiğini belirterek, "ABD'nin bu ilişkilere müdahale etme girişimi kırmızı çizginin ötesine geçmiştir." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu ilişkinin küresel barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğu yönünde dünyaya yanlış mesaj yaymaya çalıştığını vurgulayan Im, Washington'un iki ülke arasındaki iyi komşuluğun gelişimini "asılsız" şekilde Birleşmiş Milletler kararlarının ve uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirmesinin bunun örneği olduğunu kaydetti.

Im, Batı'nın "çatışmacı" tutumunun Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini "zirveye taşıdığını" ifade ederek, bu ilişkinin "barışın korunması, emperyalistlerin keyfi uygulamaları ve askeri tehditlerin caydırılması için güçlü, stratejik bir kale işlevi gördüğüne" dikkati çekti.

ABD-Japonya-Güney Kore ittifakının, Kuzey Kore ve komşu ülkelerine karşı "açıkça düşmanlık beslediğine" işaret eden Im, "Üçlü askeri ittifak ve Ukrayna krizinin beyni NATO, uluslararası düzeni tehlikeye atan ve küresel barış için ciddi tehdit oluşturan kanser benzeri oluşumlardır." dedi.

Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

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