Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin nükleer silah varlığını büyütme mesajı verdi.

Silah sınıfı nükleer malzemeleri artırma çağrısı yapan Kim, silahların her an kullanıma hazır olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri, ülkesinin nükleer silah sistemlerini "kusursuzca" hazırlaması halinde "düşmanın", kendilerinden korkacağını ve ülke egemenliğini, sistemini ve halkını provoke edemeyeceğini vurguladı.