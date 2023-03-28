Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kuzey Kore liderinden nükleer cephaneliği büyütme mesajı
[FotoğraF: Reuters (Arşiv)]
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin nükleer cephaneliğini büyütmek için "silah sınıfı nükleer malzemeleri" artırma çağrısı yaptı.
Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin nükleer silah varlığını büyütme mesajı verdi.
Silah sınıfı nükleer malzemeleri artırma çağrısı yapan Kim, silahların her an kullanıma hazır olması gerektiğini söyledi.
Kuzey Kore lideri, ülkesinin nükleer silah sistemlerini "kusursuzca" hazırlaması halinde "düşmanın", kendilerinden korkacağını ve ülke egemenliğini, sistemini ve halkını provoke edemeyeceğini vurguladı.
Etiketler: Kuzey Kore
Son Haberler
- 07:52
- 07:48
- 07:32
- 07:14
- 06:33
Sıradaki Haber
Rusya'nın Kuzey Akım'a sabotajı bağımsız araştırma talebi BMGK'dan geçmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz