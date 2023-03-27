Kore Yarımadası'nda tansiyon düşmüyor. Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikat yaparken, Kuzey Kore füze denemelerine yenisini ekledi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu kıyısı açıklarında denize iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Japonya da, Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzeler olduğuna inanılan iki merminin Japonya'nın serbest ekonomi bölgesinin dışındaki sulara düştüğünü açıkladı.

Japon medyası, Kuzey Kore füzelerinin 50 kilometre irtifaya ulaştığını ve 350 kilometrelik bir menzili kapsadığını vurguladı.

Japonya Başbakanı Kişida, birliklerine uçak ve gemilerin güvenliğini sağlama talimatı verdi.

ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki askeri tatbikatlarına tepki gösteren Kuzey Kore balistik ve seyir füze denemelerini artırdı.

Pyongyang yönetimi geçen hafta, insansız su altı nükleer saldırı aracını test etmişti.