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Dünya
AA 18.04.2024 16:51

Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki sokak lambalarını kaldırdı

Kuzey Kore, son dönemlerde tırmanan gerilimin ardından Güney Kore sınırındaki sokak lambalarını kaldırdı.

Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki sokak lambalarını kaldırdı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore ordusu, Kuzey'in, Koreler arası uzlaşı sürecinin bir parçası olarak 2004'te kurulan ve daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar giden yollardaki sokak lambalarını kaldırdığını tespit etti.

Güney Kore ordusu, taraflar arasında yükselen tansiyon nedeniyle Kuzey Koreli askerlerin ocak ayında söz konusu bölgeye mayın döşediğini kaydetti.

Sanayi kompleksindeki şirketlerde çalışan işçilerin kullanması için inşa edilen yol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleri sonucunda 2016'da tesisle birlikte kapatılmıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, sınır kenti Kaesong'da ülkelerine ait kapalı ortak sanayi tesisindeki 30 fabrikanın Kuzey Kore tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

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