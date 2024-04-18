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Dünya
AA 18.04.2024 16:18

Gazze’nin kuzeyinde 730 bin insan gerçek sağlık hizmetlerinden yoksun

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan 730 binden fazla insanın gerçek sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu uyarısında bulundu.

Gazze’nin kuzeyinde 730 bin insan gerçek sağlık hizmetlerinden yoksun
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “İşgal devleti İsrail, Gazze kenti ve Gazze’nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sağlık sistemini kasıtlı olarak yok etti.” dedi.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesi’ni yıkmasını bölgedeki sağlık sistemini yok edici darbe olarak niteleyerek, “Gazze kenti ve kuzeyindeki bölgelerde 730 binden fazla insan gerçek sağlık hizmetlerinden mahrum.” uyarısında bulundu.

Saha hastanelerinin kurulması ve yardım ekiplerinin oluşturulması çağrısında bulunan Kudra, "Gazze ve kuzey bölgelerindeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar ve teşhis hizmetlerini içeren 200 yatak kapasiteli sahra hastanelerine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Kudra, tıbbi hizmetlerin omurgasını oluşturan uzman sağlık personellerinin öldürüldüğüne dikkati çekerek, “İşgalciler, kasıtlı olarak vahşi katliamlar gerçekleştiriyor ve Şifa Hastanesi ile Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerdeki sağlık personeli ve hastaları doğrudan infaz ediyor.” dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 970'e, yaralı sayısı da 76 bin 770'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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