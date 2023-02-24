Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, fırlatma tatbikatında Kore Doğu Denizi'ne doğru 4 "Hwasal-2" stratejik seyir füzesi ateşlendi.

Söz konusu füzeler, "2 bin kilometre uzunluğundaki eliptik ve sekiz şekilli uçuş yörüngelerini 10 bin 208 saniye ile 10 bin 224 saniye arasında" katettikten sonra önceden seçilmiş hedefi vurdu.

Tatbikat, silah sisteminin güvenilirliğini bir kez daha teyit ederken Kuzey Kore, nükleer caydırıcılığının ana güçlerinden birini oluşturan stratejik seyir füzelerini inceledi.