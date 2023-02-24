Avrupa Birliği kurumlarında Tiktok yasağı genişliyor.

AB Konseyi çalışanlarının kurumsal cihazlarda Tiktok kullanması yasaklandı.

Bir süre önce AB Komisyonu çalışanlarının Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'u kullanımı kısıtlanmıştı.

Karara gerekçe olarak, güvenlik endişeleri gösterilmişti. Şimdi de AB Konseyi benzer bir adım attı.

Kurumsal cihazlardan TikTok uygulaması kaldırılmaya başlanacak.

Ayrıca çalışanların kurumsal ağlara bağlantı sağladıkları kişisel cihazlarından da uygulamayı silmeleri istenecek.

AB Komisyonu ve Konseyi'nin ardından Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir karar alması bekleniyor.

ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok uygulaması yasak.