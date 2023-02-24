Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Parlamentosu da Tiktok'u yasaklamak için harekete geçti
Avrupa Komisyonu'nun ardından Avrupa Konseyi de Çin merkezli Tiktok'a karşı harekete geçti. Personelin kurumsal cihazlarda uygulamayı kullanması yasaklandı. Yakın zamanda Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir karar alması bekleniyor.
Avrupa Birliği kurumlarında Tiktok yasağı genişliyor.
AB Konseyi çalışanlarının kurumsal cihazlarda Tiktok kullanması yasaklandı.
Bir süre önce AB Komisyonu çalışanlarının Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'u kullanımı kısıtlanmıştı.
Karara gerekçe olarak, güvenlik endişeleri gösterilmişti. Şimdi de AB Konseyi benzer bir adım attı.
Kurumsal cihazlardan TikTok uygulaması kaldırılmaya başlanacak.
Ayrıca çalışanların kurumsal ağlara bağlantı sağladıkları kişisel cihazlarından da uygulamayı silmeleri istenecek.
AB Komisyonu ve Konseyi'nin ardından Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir karar alması bekleniyor.
ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok uygulaması yasak.
Etiketler: Avrupa Parlamentosu TikTok Sosyal Medya
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