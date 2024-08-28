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Dünya
AA 28.08.2024 09:59

Kuzey Kore, 240 milimetrelik çok namlulu roketatarın test atışını yaptı

Kuzey Kore, yeni bir güdüm sistemi ile donatılmış 240 milimetrelik çok namlulu roketatarın deneme atışını gerçekleştirdi.

Kuzey Kore, 240 milimetrelik çok namlulu roketatarın test atışını yaptı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, çok namlulu roketatarın manevra ve konsantre atış kabiliyeti teknik olarak güncellendi.

Yeni bir güdüm sistemiyle donatılan 240 milimetrelik çok namlulu roketatarın test atışı yapıldı.

Test atışına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı.

Kuzey Kore, 12 Şubat'ta çok namlulu roketatar için yeni "kontrol edilebilir" mühimmat ve balistik kontrol sistemi geliştirdiğini açıklamıştı.

Yeni geliştirilen sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çok namlulu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı kaydedilmişti.

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