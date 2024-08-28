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Dünya
TRT Haber 28.08.2024 07:37

Gazze'de yeni tehdit: Çocuk felci

Gazze Şeridi'nde tespit edilen çocuk felci virüsü, 640 binden fazla çocuğu tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü, çocukların derhal aşılanması konusunda uyarıda bulundu. Aşıların yapılabilmesi için insani aranın şart olduğu belirtildi.

Gazze'de yeni tehdit: Çocuk felci

Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakası 25 yıl sonra ilk defa 16 Ağustos'ta görüldü.

Sağlık sisteminin çöktüğü ve yardım girişinin engellendiği Gazze'de görülen vaka büyük endişeye neden oldu.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü, 640 binden fazla çocuğun bir an evvel çocuk felci aşısı olması konusunda uyarıda bulundu.

Aşıyı geciktirmenin hastalığın yayılması riskini artıracağı belirtildi.

Ortak açıklamada örgütlerin çocuk felci aşısının yapılması konusunda hazır oldukları duyuruldu.

Gazze'ye 1 milyon 200 bin doz tip 2 çocuk felci aşısının gönderildiği, 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının planlandığı belirtildi.

Ancak aşıların uygulanabilmesi için İsrail'in saldırılarını durdurmasının şart olduğuna dikkat çekildi.

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