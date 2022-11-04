Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore uçaklarının Askeri Sınır Çizgisi'nin 20 kilometre kuzeyine uçtuğu belirtildi.

Güney Kore, yanıt olarak F-35A gizli avcı uçakları da dahil olmak üzere 80 uçağı havalandırdı.

Ordu, ABD ile yürüttüğü hava tatbikatlarına katılan yaklaşık 240 uçağın tatbikatlara devam ettiğini söyledi.

Geçen ay 10 Kuzey Kore savaş uçağının benzer manevralar yapması Güney Kore'yi jetleri kaldırmaya sevk etti.

Manevralar, Kuzey Kore'nin bir gecede denize 80'den fazla topçu ateşi açmasının ve biri kıtalararası balistik füze (ICBM) de dahil olmak üzere denize birden fazla füze fırlatmasının ardından geldi.