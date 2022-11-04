Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da 2 haftadır süren yangın Bulgaristan sınırına ulaştı
Yunanistan'ın Rodop bölgesinde dağlık alanda çıkan yangın iki haftadır söndürülemiyor. Karadan erişimin güçlükle sağlandığı bölgede yayılan alevler, çamlarla kaplı ormanlık alanda etkili oluyor. Yangın, Bulgaristan’a kadar ulaştı. Bölge sakinleri endişeyle yangının söndürülmesini bekliyor.
Yunanistan’ın Rodop bölgesindeki Papikio Dağı alevlere teslim oldu. Karadan erişimin güç olduğu çam ormanında yayılan alevler iki haftadır söndürülemiyor. Havadan da söndürme çalışmaları sürüyor.
Günlerdir devam eden yangında yükselen duman, Gümülcine’ye ulaştı. Duman tabakasının yoğunluğu güneşi bile kapattı.
Bölge sakinleri 90 gündür yağış almayan bölgenin tehdit altında olduğunu söyledi.
Henüz tehlike uyarısı yapılmadı ancak bölge sakinleri tedirgin ve yangına müdahale çalışmalarını yetersiz buluyor.
İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için ulaşabildikleri noktalarda önlem aldı.
Alevler Bulgaristan’a kadar ulaşmış durumda.
Etiketler: Bulgaristan Yangın Yunanistan
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