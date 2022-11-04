Kuzey Kore'nin son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgede yürüttükleri ortak askeri tatbikatı uzatma kararı alan ABD ve Güney Kore'ye Pyongyang'dan tehdit gibi yanıt geldi.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin kararının `çok tehlikeli ve yanlış bir seçim` olduğunu söyledi.

"ABD ve Güney Kore'nin sorumsuz kararı, müttefik kuvvetlerin kışkırtıcı askeri eylemlerinin yol açtığı mevcut durumu kontrol edilemez bir aşamaya sürüklüyor" diyen Pak, "ABD ve Güney Kore, ne kadar geri dönülemez ve korkunç bir hata yaptığını öğrenecek" ifadelerini kullandı.

Tatbikatı uzatma kararı almışlardı

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda gelen füze testlerinin ortasında son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim'de başlamış, 5 gün sürecek tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer alacağı açıklanmıştı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamada ise ABD ile ortaklaşa yürütülen ve bugün sona ermesi beklenen hava tatbikatının süresinin uzatılmasına karar verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin provokasyonları nedeniyle tırmanan mevcut güvenlik krizi karşısında Güney Kore-ABD ittifakının güçlü bir ortak savunma duruşu sergilemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Kuzey Kore yönetiminden daha önce yapılan açıklamalarda ABD ve Güney Kore ittifakının askeri tatbikatı `provokasyon` olarak nitelendirilirken, Pyongyang yönetimi tatbikatı `derhal sonlandırma` çağrısında bulunmuştu.