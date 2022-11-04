Ulusal basına yansıyan haberlere göre yıl başından bu yana 30'u aşkın füze denemesi gerçekleştiren Pyongyang yönetiminin, yakın bir tarihte yeniden nükleer deneme yapmasından endişe ediliyor.

ABD ile bu ülkenin Doğu Asya'daki müttefikleri Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin son dönemde artırdığı tehditkar füze denemelerine karşı çözüm yolu arıyor.

Japon Kyodo ajansına göre ABD Başkanı Joe Biden, gelecek haftalarda "Kuzey Kore" gündemiyle Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşecek.

Liderlerin, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi (10-13 Kasım) veya Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi (15-16 Kasım) kapsamında buluşmayı planladığı belirtiliyor.

Kuzey Kore'nin nükleer programı ele alınacak

Kuzey Kore'nin füze geliştirme ile nükleer programlarının son durumunun ele alınacağı zirvede, üç ülkenin savunma iş birliğinin güçlendirilmesi adımları konuşulacak.

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görüşmesi, en son İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde gerçekleşmişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 30'u aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü. Benzer bir deneme, en son Eylül 2017'de yapılmıştı.