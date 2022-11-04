Fransa'da Müslüman kökenli bir kız çocuğu, 1976'da 5 yaşındayken Hristiyan bir koruyucu aileye evlatlık verildi. Ancak koruyucu ailede 13 yıl cinsel tacize uğradı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınan olayda dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

AİHM, Fransa'yı, koruyucu aileye yönelik denetimlerin eksik yapılması dolayısıyla suçlu buldu.

Fransız makamların, dini tarafsızlık maddesinin uygulayıp uygulamadığını denetlemediği için “inanç özgürlüğü” ilkesini ihlal ettiği belirtildi. Kötü muameleyi tespit için önleyici tedbir almadığı da vurgulandı.

AİHM'in açıklamasında, çocuğun yetişkinlik döneminde konuyu yargıya taşıma isteğinin reddedilmesine de işaret edildi.

Fransız idari mahkemelerinin yanlış hukuki uygulamada bulundukları ifade edildi. Mağdura 55 bin euro manevi tazminat ödenmesine karar verildi.