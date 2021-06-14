Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuveyt'te kum fırtınası, Hindistan'da sel felaketi yaşandı
Kuveyt'te kum fırtınası görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, yolları kaplayan kum tabakası nedeniyle zor anlar yaşadı. Hindistan'da ise aşırı yağış yüzünden asfalt çöktü, bir araç çukura düştü.
Kuveyt'te kum fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesi düştü, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Bazı sürücüler gökyüzünün turuncu renge büründüğü o anları görüntüledi.
Kum fırtınası, bazı bölgelerde deniz trafiğini de etkiledi.
Yolları kaplayan kum tabakasını temizlemek için iş makineleri görevlendirildi.
Hindistan'da sel felaketi
Hindistan'ın Mumbai kentinde ise aşırı yağışlar sebebiyle sel felaketi yaşanıyor.
Ghatkopar bölgesinde bir araç asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Araç saniyeler içinde gözden kayboldu.
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