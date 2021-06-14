Avrupa Parlamentosu'nda (AP), AB Dijital COVID Sertifikası'nın yasalaşması nedeniyle imza töreni düzenlendi.

Törene, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı.

Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, "Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz" dedi.

Von der Leyen,1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağına işaret etti.

AB Dijital COVID-19 Sertifikası

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve COVID-19 test sonucunu içerecek.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.