Kuveyt resmi ajansı KUNA'daki haberde, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ın, konuk Bakan Safedi'yi Başkent'te kabul ettiği belirtildi.

Safedi'nin görüşmede, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a "İki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilerin pekiştirilmesi ve Arap ülkeleri arasında işbirliğinin yanı sıra bölgede ve uluslararası alandaki güncel gelişmelere karşı ortak tavır alınması" yönündeki mesajını iletildiği ifade edildi.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ise mevkidaşı Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'a selamlarını ileterek, Ürdün halkı için iyi dileklerde bulunduğu aktarıldı.