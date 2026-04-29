Küresel Sumud Filosu, 18 teknesiyle irtibatın koptuğunu açıkladı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin Yunanistan açıklarında İsrail askeri botlarınca engellendiği duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Askeri botlar gemilerimize yaklaştı, kendilerini İsrail gemisi olarak tanıttılar, lazer ve yarı otomatik silahları üzerimize doğrulttular ve katılımcılara botların önüne geçip diz çökmelerini emrettiler." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sulardaki 18 gemisiyle irtibatın koptuğunu açıklarken gemideki bazı aktivistler İsrail'in yasa dışı müdahalesinin başladığını bildirdi.

İspanya'daki Podemos partisinden Avrupa Parlamenteri İrene Montero da X hesabından, "İsrail, uluslararası sularda insani yardım misyonu gemilerine el koymaya başladı. Gemide onlarca Avrupa vatandaşı bulunuyor. Bu, İspanya hükümeti ve Avrupa Komisyonu'nun önlemesi gereken ciddi bir uluslararası hukuk ihlalidir, onların güvenliğinden sorumludurlar." diye yazdı.

Diğer yandan filoda bulunan bir çok kişide sosyal medya hesaplarından İsrail'in müdahalesini duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarından Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin iletişimlerinin engellendiği bildirildi.

Öte yandan, Sumud Filosu'ndaki teknelerde toplam 31 Türk vatandaşının bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.