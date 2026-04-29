BAE’nin ayrılığı OPEC’in geleceğini nasıl etkiler?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) petrol üreticileri örgütü OPEC’ten ayrılma kararı, birliğin küresel piyasalar üzerindeki nüfuzuna yönelik en ciddi testlerden biri olarak görülüyor. 1970'lerde dünya petrol arzının yarısından fazlasını yöneten örgütün payı yüzde 36'ya gerilerken, en büyük üçüncü ihracatçısının ittifaktan kopması, küresel enerji dengelerinde kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor.

OPEC nedir ve üyeleri kimlerdir?

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü), 1960 yılında petrol ihraç eden ülkelerin çıkarlarını korumak ve üretim politikalarında koordinasyon sağlamak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela’nın yanı sıra günümüzde Cezayir, Libya ve Nijerya gibi ülkeleri de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 2016’da Rusya ile kurulan "OPEC+" ittifakı, örgütün küresel erişimini daha da genişletti.

OPEC ne iş yapar?

Örgüt, küresel petrol fiyatlarında istikrar sağlamak amacıyla üyelerinin üretim miktarlarını koordine eder. Talep düştüğünde arzı kısıp fiyatları desteklemeyi, talep arttığında ise üretimi artırarak piyasayı dengelemeyi hedefler. Ancak bu yapı, üye ülkelerin bazen kendi ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kotaların dışına çıkması nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşamaktadır.

BAE, OPEC'in en büyük ihracatçılarından biri mi?

Evet, BAE örgütün en stratejik üyelerinden biridir. 2025 verilerine göre Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından birliğin üçüncü büyük ihracatçısı konumundaydı. Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut aksamalar ihracat akışını değiştirse de BAE'nin ayrılığı, örgütün toplam kapasitesinde büyük bir boşluk yaratıyor.

BAE ne kadar petrol üretiyor?

BAE, günlük 3,1 milyon varillik üretimiyle örgüt içinde dördüncü sırada yer alıyor. Uzmanlar, örgüt bağlarından ayrılan BAE'nin, yaptığı dev yatırımlar sayesinde günlük üretimini kısa sürede 1 milyon varil daha artırabileceğini belirtiyor. Bu durum, BAE'nin piyasada artık tamamen bağımsız bir güç olacağı anlamına geliyor.

OPEC'in etkisi nasıl değişiyor?

Örgütün küresel pazar payı 1973’teki yüzde 52,5 seviyesinden yüzde 36,7’ye düşmüş durumda. ABD, Kanada ve Brezilya gibi örgüt dışı üreticilerin yükselişi, OPEC’in fiyatlar üzerindeki mutlak hakimiyetini zayıflattı.

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş sorunu devam ederken, BAE gibi önemli bir üreticinin ayrılması, örgütün piyasayı yönlendirme kabiliyetini kalıcı olarak sınırlayabilir.