Açık 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.04.2026 23:21

Trump: Teslim olmak zorundalar, yapacakları tek şey bu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının nükleer anlaşma sağlanana kadar süreceği mesajını vererek, "Abluka dahice bir hamle ve yüzde 100 çalışıyor. Artık hiçbir askeri güçleri kalmadı. Teslim olmak zorundalar, yapacakları tek şey bu. 'Pes ediyoruz' demeleri yeterli." dedi.

ABD Başkanı Trump, Artemis 2 ekibini Beyaz Saray'da kabul ettiği toplantıda, basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı bir anlaşmadan, başka bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Trump, "Çok yol katettiler ancak asıl soru, bundan sonra yeterince ileri gidip gitmeyecekleri." ifadesini kullandı.

İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının daha ne kadar süreceği yönündeki soruları yanıtlayan ABD Başkanı, nükleer bir anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceği mesajını verdi.

Trump, "Abluka dahice bir hamle ve yüzde 100 çalışıyor. Artık hiçbir askeri güçleri kalmadı. Teslim olmak zorundalar, yapacakları tek şey bu. 'Pes ediyoruz' demeleri yeterli. Ekonomileri tamamen çökmüş durumda." yorumunu yaptı.

"Kral Charles bize yardım ederdi"

Trump, İngiltere Kralı Charles'ın hem Kongrede yaptığı konuşmada hem de daha sonra Beyaz Saray'daki akşam yemeği konuşmasında, "NATO ittifakı içinde birlik olmaya" yaptığı vurguyu ve Ukrayna'ya destek mesajlarını değerlendirdi.

Charles'ın ülkesini seven iyi bir kral ve açıklamalarının normal olduğunu savunan ABD Başkanı, bu açıklamalardan olumsuz bir anlam çıkarmadığını belirtti.

Kral Charles'ın, İran ve Ukrayna konusunda mevcut İngiltere hükümetinden daha fazla ABD'ye destek olacağını ima eden Trump, "Bence, (Kral Charles) ona kalsaydı, muhtemelen İran konusunda bize yardım ederdi. Ukrayna konusunda yaptığımız önerileri de dinlerdi." dedi.

ETİKETLER
Donald Trump İran ABD
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ