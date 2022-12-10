Dünya genelinde hafta boyunca açıklanan makroekonomik veriler ekonomilere ilişkin karışık sinyaller verirken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın nihai faiz oranıyla ilgili sözle yönlendirmesi piyasalardaki oynaklığın başlıca sebebi oldu.

Analistler, nihai faiz oranına ilişkin yeterli sözle yönlendirmenin yapılamaması ve açıklanan makroekonomik verilerin karışık bir çerçeve sunmasıyla küresel pay piyasalarında satış baskısının arttığını dile getirdi.

Gelecek hafta Fed'in para politikası kararları öncesinde ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağını belirten analistler, piyasalarda veriyle oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı.

ABD'de yoğun hafta öncesi belirsizlikler ön planda kaldı

ABD'de pay piyasaları bu hafta satış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler salı günkü enflasyon ve çarşamba günkü Fed'in faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ederken analistler, Fed'in para politikası karar metnindeki değişikliklerin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed üyelerinin nihai faiz beklentilerinin yer aldığı nokta grafiğinin de açıklanacağını vurgulayarak, buradaki beklenti değişiminin önem arz ettiğini kaydetti.

12 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi hazine bütçe dengesi, perşembe New York Fed sanayi endeksi, Philadelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı ile cuma imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler ECB ve BoE'de

Avrupa borsalarında geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede gözler perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarına ve toplantı sonrası merkez bankası başkanlarının açıklamalarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB ve BoE'nin büyük olasılıkla 75 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, ECB'nin 50, BoE'nin ise 100 baz puan faiz artırabileceği ihtimali de hala önemini koruyor.

Analistler, Avrupa'da son açıklanan enflasyon verilerindeki yumuşama sinyallerine karşın, ECB Başkanı Christine Lagarde'dan konuya ilişkin bir sözle yönlendirme yapılmadığını hatırlatarak, toplantı öncesi açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.

Asya Çin'in "sıfır COVID-19" politikasını terk eden adımlarıyla pozitif ayrıştı

Asya borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore borsası negatif ayrıştı.

Analistler, hafta boyunca Çin hükümetinin salgın tedbirlerini yumuşatan adımlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti.

Öte yandan, salgının büyük bir hızla yayılma ihtimali bölgede belirsizliklerin artmasına sebep oldu.

Ülkede vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlendiğini kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

12 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde Japonya'da pazartesi ÜFE, çarşamba sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile perşembe dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler ödemeler dengesi ve sanayi üretimine çevrildi

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir seyretse de haftalık kapanış rekoru kırmayı başardı. Hafta içinde 4.711 puana kadar gerileyen endeks, haftanın son iki işlem günündeki toparlanmayla haftayı yüzde 0,85 artışla 5.005,30 puandan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi işsizlik, perşembe konut satışları ve bütçe dengesi ile cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile konut fiyat endeksi takip edilecek.