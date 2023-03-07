ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün ve yarın Powell'ın açıklamaları ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımı

Avrupa tarafında da para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, ECB'nin en şahin üyesi Robert Holzmann gelecek dört toplantıda 50'şer baz puan faiz artırılmasını desteklediğini bildirdi.

ECB üyesi Mario Centeno ise enflasyonun bankanın projeksiyonlarının altında gerçekleştiğini ifade ederek, şahin adımların yavaşlatılması gerektiğini belirtti.

Analistler, bölgede enflasyonun şubatta piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Dün, bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ABD'deki temkinli duruş yeni günde Powell'ın açıklamaları öncesinde Asya'ya da taşınırken, Çin'de hükümetin KOBİ'leri daha fazla destekleyeceğine ilişkin beklentiler risk algısını sınırlıyor.