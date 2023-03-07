Atanan müfettiş, 2019 ve 2021 federal seçimleriyle ilgili gizli raporları inceleyecek ve gelecekteki seçimler için önerilerde bulunacak.

Rakip siyasi parti liderleri, kamu soruşturması çağrısında bulundu.

Çin, iddiaları "tamamen asılsız ve karalayıcı" olarak nitelendirerek herhangi bir seçim müdahalesini reddetti.

Pazartesi günü Ottawa'da gazetecilere konuşan Trudeau, Kanada'nın "egemenliğine" meydan okuyan raporların endişe verici olduğunu ve Kanadalıları derinden etkilediğini söyledi.

Trudeau, "Geniş bir yetkiye sahip olacak ve müdahalelerle mücadele ve demokrasimizi güçlendirme konusunda uzman tavsiyelerinde bulunacak bağımsız bir özel raportör atayacağım" dedi.

Raportörün henüz seçilmediğini söyleyen Trudeau, atamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını da sözlerine ekledi.

Globe and Mail gazetesinde ve yayın kuruluşu Global News'de geçtiğimiz haftalarda Kanada istihbarat kaynaklarından sızdırılan bilgilere dayanan bir dizi haber, Çin Komünist Partisi'nin son iki federal seçime müdahale etme iddialarını ortaya atmıştı.