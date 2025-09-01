Küresel medya soykırımcı İsrail’in gazeteci katliamına karşı ortak protesto başlatıyor

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avaaz ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) öncülüğünde organize edilen eyleme 50 farklı ülkeden medya organı katılacak.

Protesto kapsamında bazı gazeteler siyah kapaklarla çıkacak, televizyon ve radyo kanalları yayınlarını kesecek, dijital medya kuruluşları ise ana sayfalarını karartacak.

Gazze, gazeteciler için en ölümcül çatışma alanı

IFJ verilerine göre 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 210 gazeteci hayatını kaybetti. Bu rakam, modern dönemde bir çatışmada kaydedilen en yüksek sayı olarak öne çıkıyor.

İsrail’in uluslararası basının Gazze’de serbestçe çalışmasına izin vermemesi nedeniyle sahadaki habercilik, ağır saldırılar altında görev yapan Filistinli gazetecilerin omuzlarında kaldı.

RSF Genel Direktörü Thibat Bruttin, “Gazze’de gazeteciler bu hızla öldürülmeye devam ederse, dünyayı bilgilendirecek kimse kalmayacak. Bu sadece Gazze’ye karşı değil, gazeteciliğe karşı da yürütülen bir savaş,” dedi.

Çifte saldırı taktiği ve art arda ölümler

Protesto kararı, son haftalarda yaşanan ağır kayıpların ardından alındı. İsrail, ağustos başında Gazze’de Al Jazeera televizyonunun beş çalışanını hedef aldı. Öldürülenler arasında Arap dünyasında çatışmayı günlük olarak aktaran Anas El-Şerif de bulunuyordu.

Geçtiğimiz hafta ise Han Yunus’taki Nasser Hastanesi art arda düzenlenen üç saldırıyla vuruldu. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım eden siviller ve olayı takip eden gazeteciler ikinci ve üçüncü saldırılarda yaşamını yitirdi. Bu yöntem, askeri literatürde “çifte darbe” olarak biliniyor.

CNN’in elde ettiği görüntülerde ikinci saldırının aslında neredeyse eşzamanlı iki ayrı bombardımandan oluştuğu ve can kayıplarının çoğuna bunun yol açtığı belirlendi.

Soykırımın mimarı Binyamin Netanyahu olayı “trajik bir hata” olarak nitelendirdi.

“Gazetecisiz dünya, savaş suçlarının cezasız kalması demektir”

RSF’nin açıklamasında, gazetecilerin yalnızca öldürülmediği, aynı zamanda hedef gösterildiği ve itibarsızlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Gazeteciler olmadan açlık kim tarafından duyurulacak, savaş suçlarını kim ortaya çıkaracak, soykırımları kim dünyaya anlatacak?” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası medya protestosu, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonların sadece sivilleri değil, haber alma hakkını da yok etmeye çalıştığı mesajını vermeyi hedefliyor.