Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2025 11:53

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini taşıyan araç etkisiz hale getirildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerini taşıyan aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini taşıyan araç etkisiz hale getirildi
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Cibaliya beldesinin batısındaki Nezle bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın yüksek patlayıcılı yer bombasıyla patlatıldığı, aracın alev aldığı ifade edildi.

İsrail ordusuna ait helikopterlerin askerleri tahliye için bölgede geldiği görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 256 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 328 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 215 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 248'e çıktı, yaralıların sayısı da 16 bin 600 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Katil İsrail Gazze’deki Aksa Şehitleri Hastanesini 14. kez vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Motosikletlere yeni düzenleme: Park alanları belirlenecek
12:38
Putin: Türkiye'yi güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz
12:37
Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 9 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
12:21
Bolu'da ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişi yasaklandı
12:15
Kızılhaç, depremin vurduğu Afganistan'ın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı
12:16
Milli çiplerin seri üretimi için geri sayım
Denizlerde av yasağı sona erdi
Denizlerde av yasağı sona erdi
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ