Küresel Kararlılık Filosu: Avukatlarımız engellendi

Küresel Kararlılık Filosu'na ait onlarca geminin dün gece ve bu sabah yasadışı bir şekilde korsanlıkla haydut İsrail tarafından alıkonmasının ardından, süreç Aşdod Limanı'nda yeni ve kritik bir aşamaya girdi.

Adalah (İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi), alıkonulan katılımcılardan gelen telefonlar aracılığıyla, göçmenlik yetkililerinin limanda sınır dışı etme ve alıkoyma emirleriyle ilgili duruşmalar yapmaya başladığını bildirdi.

Adalah'ın açıklamasına göre, bu davalar aktivistlerin avukatlarına önceden haber verilmeden başlatıldı. Bu durum, davacıların hukuki temsil almalarının fiilen engellenmesi anlamına geliyor.

Adalah, yaşanan durumu usul ve yasaya aykırı bir yargılama ve katılımcıların temel haklarının açıkça ihlali olarak nitelendirdi.

Hukuk kurumu, katılımcıların hukuki temsile erişimini sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğini ve gerekli görülen durumlarda sürece karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu.