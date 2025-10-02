Açık 17.8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 02.10.2025 18:40

Küresel Kararlılık Filosu: Avukatlarımız engellendi

Küresel Kararlılık Filosu aktivistlerinin alıkoyma ve sınır dışı duruşmalarının Aşdod'da yasa dışı şekilde yapıldığını belirten Adalah, avukatlara bilgi verilmeden başlatılan bu işlemleri temel hak ihlali ve yasa dışı yargılama olarak açıkladı.

Küresel Kararlılık Filosu: Avukatlarımız engellendi

Küresel Kararlılık Filosu'na ait onlarca geminin dün gece ve bu sabah yasadışı bir şekilde korsanlıkla haydut İsrail tarafından alıkonmasının ardından, süreç Aşdod Limanı'nda yeni ve kritik bir aşamaya girdi.

Adalah (İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi), alıkonulan katılımcılardan gelen telefonlar aracılığıyla, göçmenlik yetkililerinin limanda sınır dışı etme ve alıkoyma emirleriyle ilgili duruşmalar yapmaya başladığını bildirdi.

Adalah'ın açıklamasına göre, bu davalar aktivistlerin avukatlarına önceden haber verilmeden başlatıldı. Bu durum, davacıların hukuki temsil almalarının fiilen engellenmesi anlamına geliyor.

Adalah, yaşanan durumu usul ve yasaya aykırı bir yargılama ve katılımcıların temel haklarının açıkça ihlali olarak nitelendirdi.

Hukuk kurumu, katılımcıların hukuki temsile erişimini sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğini ve gerekli görülen durumlarda sürece karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı'nda
18:05
Ankara'nın bazı mahallelere su verilemeyecek
18:56
Alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı'nda
18:02
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı
17:46
TPAO, Kazakistan'da 2 yeni petrol sahası işletmeye hazırlanıyor
17:41
Tünel çıkışında geri manevra kazaya yol açtı
17:40
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne altın madalya
