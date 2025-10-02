Alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı'nda

Küresel Kararlılık Filosu'ndaki gemilerin haydut İsrail tarafından alıkonulmasının ardından, filo aktivistlerinin son durumu hakkında açıklama yapıldı.

"Marinette" gemisindekiler hariç, alıkonulan tüm teknelerdeki aktivistlerin şu an Aşdod Limanı'nda olduğu ve sağlık durumlarının iyi ve güvende oldukları belirtildi.

Aktivistlerin geri dönüş süreçlerinin bir miktar uzayabileceği bildirildi. Bu uzamanın ana nedeni olarak, İsrail'deki bayram tatili gösterildi. Yetkililer, bu durumun endişelenmeyi gerektiren bir durum olmadığını vurguladı.

Aşdod Limanı'nda görevli hukuk ekibinin de sürece hazır olduğu belirtildi. Yapılan bilgilendirmeye göre, her avukat 3-4 aktivistle eşleştirildi ve hangi avukatın hangi aktivistin sürecini takip edeceği netleştirildi.