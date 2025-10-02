Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze kentinde hastanelere erişim son derece tehlikeli hale geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki sağlık personelinin hastanelerde tehlikelerle çevrili şekilde hastalara sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği belirtildi.

Gazze'deki Şifa Tıp Merkezi, Kudüs ve Huluv hastanelerine erişimin "son derece tehlikeli" hale geldiği uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma sağlık kurumlarının ve çalışanlarının korunması ve hastanelere güvenli erişimin sağlanması için müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in mart ayından bu yana sınır kapılarını neredeyse tamamen kapatarak, bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşandığı uyarısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklayan İsrail ordusu, kente yoğun saldırılar düzenliyor.