Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.10.2025 14:27

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bin 225'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 66 bin 225'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bin 225'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 77 ölü ve 222 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 357 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 897 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 582'ye, yaralananların sayısının da 18 bin 974'e çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 225'e, yaralıların 168 bin 938'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Saldırıya uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'nda son durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:47
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
14:49
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
14:15
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma
15:36
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
14:26
Saldırıya uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'nda son durum
13:55
Gazze için yeniden yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisi Girit açıklarında
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Adana'da evin ikinci katındaki kediyi böyle çaldılar
Adana'da evin ikinci katındaki kediyi böyle çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ