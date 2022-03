Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Herson bölgesinde "sahte referandum" düzenlemeyi planladığı iddialarına değindi.

Kuleba, "2014 metodolojisine göre, Rusya umutsuzca Herson'da 'Halk Cumhuriyeti' için sahte bir referandum düzenlemeye çalışıyor. Tamamen bir kurgu olduğu için halk arasındaki destek sıfır. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır. Herson, her zaman Ukrayna'dır ve öyle de kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Following 2014 playbook, Russians now desperately try to organize a sham ‘referendum’ for a fake ‘people’s republic’ in Kherson. Given zero popular support, it will be fully staged. Severe sanctions against Russia must follow if they proceed. Kherson is & will always be Ukraine.