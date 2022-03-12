Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Rus işgali Avrupa'nın demokrasisini tehdit ediyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, Avrupa'nın demokrasi ve güvenliğini de tehdit ettiği uyarısında bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratik Ulusal Komitenin (DNC) toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırısına karşı ABD, NATO ve Avrupalı müttefikleri arasındaki birliğe vurgu yaptı.
"Rus işgali sadece Ukrayna'nın demokrasisini tehdit etmiyor, Avrupa genelinde demokrasiyi ve güvenliği de tehdit ediyor." diyen Harris, "Arada bizi ayıran bir okyanus olsa da bu saldırganlık bizi de etkileyecek." uyarısı yaptı.
Etiketler: Kamala Harris ABD Ukrayna Rusya
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