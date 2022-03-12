Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'deki Devlet Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saldırılar nedeniyle durumun Ukrayna'nın her yerinde çok zor olduğunu belirten Zelenskiy, bazı bölgelerdeki küçük kasabaların yok edildiğini ve bunun trajedi olduğunu belirtti.

"1300 Ukrayna askeri hayatını kaybetti"

Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenkiy, 500’e yakın Rus askerinin esir alındığını aktardı.

Anadolu Ajansı muhabirinin Kiev ile Moskova arasındaki müzakerelere ilişkin sorusuna ilişkin Zelenskiy, Ukrayna ve Rus temsilcilerin bazı konuları görüştüğünü kaydetti.

"Ukrayna'nın zaferle çıkacağına eminim"

Ukrayna’nın zaferle çıkacağına emin olduğunu ancak bunun ne zaman olacağını bilmediğini söyleyen Zelenskiy, "Sorunun çözülmesini, barışın ve savaşın son bulmasını sözde değil pratikte olmasını istiyorum. Tabii ki yüzde 100 bu süreç ateşkes ile başlamalı. Ayrıca hepimiz anlıyoruz ki bu daha önce sizinle konuştuğumuz insani koridor, inşaların tahliyesi, su, gıda ve ilacın ulaştırılması konusunda engellerin kaldırılmasını sağlayacaktır." dedi.

"Hayatını kaybeden binlerce insanın sorumluluğu tamamen Rusya’ya ait"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılmasına ilişkin görüşmeler olduğunu dile getiren Zelenskiy, şöyle devam etti:

“Bu süreci bekliyoruz ve savaşın son bulma süreçleri de görüşülüyor. Genel itibarıyla Rus tarafından gelen mesajları memnuniyetle karşılıyorum. Son iki yıl içinde diyalog olabileceğini hiç duymadım. Bir kere bile duymadım. Halbuki biz defalarca kez bunun için başvurduk. Her şeyi not aldım. Sanırım en azından bir görüşmenin olması için müzakereci ve arabulucu fırsatı verdiğim diğer ülkelerin liderleriyle yüzlerce görüşme yaptım. Bilmenizi isterim ki Rusya’nın görüşme ihtimalini bir defa bile teyit etmediğinden, hayatını kaybeden binlerce insanın sorumluluğu tamamen Rusya’ya ait."

Rusya’nın müzakerelerin başında bazı ültimatomlar olduğunu ve bunların hiçbirini kabul etmediklerini belirten Zelenskiy, "Buraya ölmeye 1 milyon Rusya vatandaşı getirseniz bile Ukraynalıları işgal etmek mümkün değil. Tüm şehirleri ablukaya alabilirsiniz ve Rus askerlerinin cesetleriyle doldurabilirsiniz ama bence bu doğru bir sonuç değil. İnsanlarımızın başını işgal etmek mümkün değil." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Ukrayna’nın NATO’ya alınması ile ilgili Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ukrayna’nın NATO’ya alınacağı ile ilgili tek bir tutum görmüyorum ve duymuyorum. Hava sahasının kapatılması gibi NATO liderleri için küçük detay ama Ukraynalıların hayatı için son derece önemli bir hususta tek bir tutum yok. Havanın kapatılması ve bazı silahların sevkiyatı gibi meseleleri çözemiyorsak o zaman buna felsefe meselesi diyorum ve maalesef bu cevabı olmayan bir sorudur. Aynı zamanda Ukrayna için birleşme konusunda NATO’ya üye ülkelerin cesaretini görmüyorum. Ve bu ciddi bir sorundur. Felsefe sorunudur."

"Bugün Ukrayna’da gördüğümüz şeyler yarın Avrupa’da olacak"

Zelenskiy, Melitapol’daki bir hastaneye düzenlenen Rus saldırını "terör" olarak niteleyerek, "Acı verici bir durum ama bu bizim günlük gerçekliğimiz. Buna alışmak istemiyorum ama maalesef buna alışıyoruz. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Gerçekten korkutucu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün Ukrayna’da gördüğümüz şeyler yarın Avrupa’da olacaklar. Ve bunun önlemek için, herkes kendisi için bizim safımızda savaşmalı." ifadesini kullanan Zelenskiy, ülkesini AB’nin parçası olmayı hak ettiğini sözlerine ekledi.