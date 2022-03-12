Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moskova Borsası gelecek hafta da kapalı
[Fotoğraf: Reuters]
Moskova Borsası gelecek hafta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
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