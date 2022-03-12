Türkmenistan genelinde kurulan 2577 sandıkta oy kullanıldı. Sürenin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda görevliler ve gözlemciler eşliğinde oy sayımına başlandı.

Yaklaşık 6,2 milyon nüfusa sahip Türkmenistan’da, 3 milyon 435 bin 950 kayıtlı seçmen bulunuyor. 9 adayın yarıştığı başkanlık seçimlerinde katılım oranı yüzde 97,12 oldu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile oğlu ve devlet başkanı adayı Serdar Berdimuhamedov başkent Aşkabat'taki 68 numaralı okulda oyunu kullandı.