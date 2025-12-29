Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Ekonomi
AA 29.12.2025 11:58

Sosyal yardım alanların istihdamına 897 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumda olan vatandaşların iş gücü piyasasına kazandırılması için bu yıl 118 bin kişi adına işverenlere 897 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği sağladı.

Sosyal yardım alanların istihdamına 897 milyon lira destek

 

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, vatandaşların sosyal yardımlara bağlı kalmadan sosyoekonomik hayatın içerisinde yer almaları ve sosyal yardım-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, çalışabilir durumda olan ve sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin istihdamına yönelik üç aşamalı "İşe Yönlendirme Yardımı", "İşe Başlama Yardımı" ve "Özel İşveren Sigorta Prim Desteği" veriliyor.

İlk adım olan İşe Yönlendirme Yardımı'nda, kişilere, İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri halinde, iş görüşmesine gidiş ve başvuru ile kabul aşamasındaki giderleri için yıl içinde azami 3 kez olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10'una kadar destek veriliyor.

Bu kişilerin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmeleri halinde, aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 1/3'üne karşılık gelen tutarda İşe Başlama Yardımı yapılıyor.

- Sigorta primlerini 1 yıl boyunca Bakanlık karşılıyor

Bakanlık, sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmesiyle, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca karşılıyor.

Bu kapsamda, işverenlere bu yıl 118 bin sosyal yardım yararlanıcısı adına 897 milyon liralık Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verildi.

Bakanlığın sunduğu istihdam desteğinin cezai müeyyidesi de bulunuyor. İŞKUR tarafından teklif edilen işi, haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyen vatandaşların faydalandıkları nakdi düzenli sosyal yardımlar, 1 yıl boyunca kesiliyor.

Öte yandan, sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin istihdamına yönelik verilen bu desteklerin birim tutarları, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret ile artacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
