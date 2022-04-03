Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı "yıkıcı yaptırımlar" uygulanmasını istedi.

"G7'den yeni yıkıcı yaptırımları talep ediyorum"

Kuleba, "Buça katliamı kasıtlıydı. Ruslar, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Onları durdurmalı ve kovmalıyız. Şimdi G7'den yeni yıkıcı yaptırımları talep ediyorum: Petrol, gaz, kömür ambargosu; tüm limanları Rus gemilerine ve mallarına kapatın; tüm Rus bankalarının SWIFT bağlantısını kesin" sözlerine yer verdi.

Kuleba, diğer bir paylaşımında ise "Buça katliamının, Rusya'nın Ukraynalılara yönelik nefretinin Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü her şeyin ötesinde olduğunu kanıtladığını, bunu durdurmanın tek yolunun Ukrayna'nın Rusları mümkün olan en kısa sürede kovmasına yardım etmek olduğunu" kaydederek bunun için ihtiyaçları olan tank, savaş uçakları, ağır hava savunma sistemlerinin sağlanmasını istedi.

Kuleba, ayrıca Buça ile ilgili görüntüleri de paylaştı.

Rus askerlerinden 1 Nisan'da kurtarılan, Kiev yakınlarındaki Buça şehrindeki yıkık binalar ve ceset dolu sokaklar burada yaşanan savaşın şiddetini bir kez daha ortaya koymuştu. Buça, yıkık binalar, yağmalanan dükkan ve alış veriş merkezleri, harabeye dönen evlerle adeta hayalet şehrine dönüşmüştü. Kurtarılmasının ardından şehir genelinde mayın temizleme ve cesetleri toplama çalışmaları başlatılmıştı.