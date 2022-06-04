Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan "Ukrayna, Odesa Limanı'ndan ihracatı yeniden başlatmak için gerekli koşulları yaratmaya hazır." açıklamasını yaptı.

"Soru, Rusya'nın Odesa şehrine saldırmak için ticaret yolunu suistimal etmeyeceğinden nasıl emin olunacağıdır." değerlendirmesinde bulunan Kuleba, Rusya'nın şu ana kadar garanti vermediğini ve Birleşmiş Milletler ve müttefikler ile çözüm arayışında olduklarını vurguladı.

Putin'den tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını Rusya'nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız." demişti.