Kuleba: Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu "suistimal" edebileceğini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan "Ukrayna, Odesa Limanı'ndan ihracatı yeniden başlatmak için gerekli koşulları yaratmaya hazır." açıklamasını yaptı.
"Soru, Rusya'nın Odesa şehrine saldırmak için ticaret yolunu suistimal etmeyeceğinden nasıl emin olunacağıdır." değerlendirmesinde bulunan Kuleba, Rusya'nın şu ana kadar garanti vermediğini ve Birleşmiş Milletler ve müttefikler ile çözüm arayışında olduklarını vurguladı.
Putin'den tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını Rusya'nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız." demişti.
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