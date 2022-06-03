ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.

Biden'a Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var." ifadelerini kullanması ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddiaları soruldu.

Joe Biden'ın yanıtı şu şekilde oldu:

"Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum."

Musk'tan "teşekkür" gecikmedi

Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.