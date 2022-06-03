Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum
ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına cevap verdi. Biden, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar diliyorum" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.
Biden'a Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var." ifadelerini kullanması ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddiaları soruldu.
Joe Biden'ın yanıtı şu şekilde oldu:
"Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum."
Musk'tan "teşekkür" gecikmedi
Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.
Thanks Mr President!https://t.co/dCcTQLsJTp— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022
Sıradaki Haber
Myanmar'da yıllar sonra ilk idamlar infaz edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz