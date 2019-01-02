İsrail medyasında yer alan haberlere göre yeni seçilen Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion, camilerde ezan sesinin kısılmasını planlıyor.

Belediye başkanının planına göre, camilerdeki eski hoparlörler daha sessiz olan yenileri ile değiştirilecek ve gürültü düzenlemesi çerçevesinde belirlenen sınırı aşmalarına izin verilmeyecek.

Plan, sesin belirlenen düzeyden yüksek olması halinde polise müdahale hakkı da veriyor.

İsrail medyası, planın Doğu Kudüs’te yaşayan yerel halkın desteği ile yapıldığını belirterek, Başkan Lion’un “Amacımız konuyla ilgili tüm taraflarla anlaşmak, böylece ilgili tüm taraflar tatmin olacak” dediğini aktardı.

Planın uygulanması çerçevesinde bir pilot bölge için ön bütçenin onaylandığı belirtilirken, girişimin mart ayında tamamen başlatılmasının beklendiği ifade edildi.

Camilerde ezan sesinin kısılması girişiminin, kasım ayında yapılan belediye seçimlerini ikinci turda kazanan Moshe Lion’un ilk büyük projesi olarak öne çıktığı aktarılıyor.

Kudüs’te ezan yasağı

Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sırasında Müslümanların bir kutsalına daha el uzatılmış, Kudüs Belediyesi, büyükelçiliğin taşınması sebebiyle yapılacak kutlamaları gerekçe göstererek ezan okunmasını yasaklamıştı.

İsrail’in kararına tepki gösteren Filistin Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Edis, “Bu yasakla Kudüs'teki Müslüman, Hristiyan ve Arapların sesinin susturulması hedefleniyor. Bu yasak geçersiz, hiçbir şekilde sonuç getirmeyecek” demişti.

Öte yandan İsrail makamlarının 2018'in ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde 298 defa ezanın okunmasını yasakladığı aktarılmıştı.

İsrail’de ezanı yasaklama girişi

İsrail'de 2016’da ezanın "gürültü kirliliği yaptığı" iddiasıyla yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hazırlanmıştı. Ancak tasarı, koalisyon üyelerinin anlaşamaması üzerine geri çekilmişti.

İktidar partisi üyelerinin de aralarında bulunduğu aşırı sağcı milletvekilleri tarafından desteklenen ve İsrail sınırları içerisinde 5 vakit ezanın yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinin ve insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

Kaynak: Times of Israel, AA