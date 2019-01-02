ABD’de, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar için yeterli ödeneğin sağlanmaması üzerine, bütçede yaşanan sorunlar nedeniyle hükümet 12 gündür kapalı. ABD Kongresi, Noel ve yılbaşı tatili ertesinde yeniden toplanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, kongredeki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, Beyaz Saray'da bu akşam düzenlenecek, sınır güvenliği brifingi olarak tanımlanan kongre kaynakları için toplantıya davet etti.

ABD hükümetinin kapanması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.

Trump’ın en önemli seçim vaatlerinden Meksika duvarı için istediği 5 milyar dolarlık finansmanın bütçeye eklenmesi Demokratlar tarafından desteklenmeyince kısmen kapanan federal hükümet, aynı duruma bu yılın başında 2 kere daha düşmüştü.

Federal kurumlar benzer anlaşmazlıklardan ötürü yaşanan bütçe krizi nedeniyle Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'tan 23 Ocak’a kadar kapalı kalmıştı.

Aynı durum, 9 Şubat’ta yeniden yaşanmasına karşın sadece birkaç saat sürmüştü.

Ülkede federal hükümet, sonuncusu da dahil olmak üzere 21 kez kısmen ve geçici olarak kapanmak zorunda kaldı.

Kaynak: Reuters