Filistin bayrağı ile Mescid-i Aksa'ya giderken, İsrail güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alınarak, gerçekleştirilen bir saatlik sorgunun ardından serbest bırakılan Türk asıllı milletvekili Tunahan Kuzu, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi milletvekili Kuzu, "Bize devamlı anlatılan bir mesele vardı. İsrail bölgedeki tek demokrasi. Biz de arkadaşlarla bir deneyelim dedik. Bakalım fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü ne boyutta burada. Filistin bayrağıyla otelimizden çıktık, Mescid-i Aksa’ya doğru ilerledik. Yol esnasında 3-4 polis ekibi gördük, bir şey demediler. Ama Mescid-i Aksa’nın girişindeki polis ekibi bizi durdurdu, kenara çekti. Kenara çektikten sonra pasaportlarımızı ve telefonlarımızı elimizden aldı." dedi.

Polislerin, kendilerine kaba bir şekilde davrandıklarını belirten Kuzu, "Hakaretleri üst üste yağdırdılar. Bir saat boyunca bizi sıcakta tuttular, sorguya çektiler. Sorguya çektikten sonra da bazı telefon görüşmeleri yaptıktan sonra bizi adeta defettiler." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası topluma göstermeye çalıştığımız mesele burada yapılan haksızlık"

Bayrak açılmasının yasak olduğunu bildiğini belirten Kuzu, "Ben bunun yasak olduğunu biliyordum fakat, göz önünde bulundurulması gereken en önemli mesele bu. Uluslararası anlaşmalara baktığımızda, şu anda bulunduğumuz yer ve olayın cereyan ettiği yer, Doğu Kudüs'tür. Ve Doğu Kudüs de Filistinlilere aittir. Ve düşünün işgalci güçler burada kendi ülkenizin, kendi bayrağınızı açtırmaya müsaade etmiyorlar." diyerek şöyle devam etti:

"Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Kendi ülkenizde, kendi bayrağınızı açamıyorsunuz ve işgalci güçler size bunun için müdahale ediyor. Bu kabul edilemez bir olay. Önemli olan mesele, bizim özellikle Hollanda'ya, Avrupa'ya, uluslararası topluma göstermeye çalıştığımız mesele, burada yapılan haksızlık, adaletsizlik, Filistinlilere karşı yapılan zulüm."

"Bunu bir Filistinli yapmış olsaydı, onu ya hastaneden alırdık ya da morgdan"

İnsanların kendi bayraklarını açmaya korkar hale geldiğini belirten Kuzu, "Filistinliler bize geliyorlar, tebrik ediyorlar yaptığımız hareketi ve diyorlar ki 'Eğer bunu bir Filistinli yapmış olsaydı, ya onu hastaneden alırdık ya da morgdan cenazesini alırdık'. Maalesef durum bu şekilde vahim. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor." dedi.

Yaşanan olayı olduğu gibi sosyal medyadan aktardıklarını söyleyen Kuzu, "Dün Hollanda haberlerinde gayet geniş yer aldı. Bu konuda insanların bilinçlenmesi önemli. Ve eğer biz o bilinçlendirmeye bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Haber: Kubilay Çakır

Kamera: Mustafa Fatih Yavuz