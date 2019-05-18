Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, ABD tarafından ele geçirilen kargo gemisinin, "yasa dışı" olarak ele almalarını istedi.

Haberde, Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi tarafından Guterres'e gönderilen mektupta, “Bu el koyma eylemi, ABD’nin gerçekten de uluslararası yasaları umursamayan gangster bir ülke olduğunu açıkça gösterdi" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Mektupta ayrıca, Washington'un Kuzey'in egemenliğini ve BM sözleşmelerini ihlal ettiğini iddia edilerek, Guterres tarafından “acil tedbirler” alınması çağrısında bulunuldu.

ABD Kuzey Kore'ye ait kargo gemisine el koymuştu

ABD Adalet Bakanlığından 9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait kargo gemisi "Wise Honest"a, ABD kara sularına yaklaşması üzerine el konduğu açıklanmıştı.

ABD'nin ilk kez bir Kuzey Kore kargo gemisine el koyduğunu belirten yetkililer, geminin bakım ve ekipman ihtiyacının "yanlışlıkla" Amerikan bankaları üzerinden dolarla karşılandığını aktarmıştı.

Açıklamada, geminin Kuzey Kore'nin kömür transferine dair uluslararası yaptırımları ihlal ettiği vurgulanmıştı.

Kuzey Kore ise, ABD yönetiminin, ülkeye ait kargo gemisine el koymasının, iki ülke lideri arasında geçen yıl yapılan zirvenin ruhuna aykırı olduğunu belirterek geminin iadesini istemişti.

Kaynak: Reuters